İstanbul'da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bulunan bir öğrenci yurdunda yangın gerçekleşti. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen yangın, etrafa korku saçtı.

Ataşehir İnönü Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı özel bir öğrenci yurdun 5’inci katındaki bir odada yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle panikleyen yurtta kalan öğrenciler kendini sokağa attı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında yurtta hasar meydana geldi.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.Yurtta kalan öğrencilerden Mehmet Nuri Aydın, "Ders çalışıyordum. Odaya çıktım bir koku geldi. İlk başta pek önemsemedim. Sonra bir gürültü koptu. Yangın merdivenlerinden yanmaya başlamış zaten. Yangın var diye bağırdılar. Uyuyan arkadaşlarımız vardı. Onları uyandırdık. Bazı arkadaşlarımız baygınlık falan geçirdi. Yüzüne su falan attık. Çok korktuk. Verilmiş sadakamız varmış büyümeden önlediler" diye konuştu.