Petrol
101.72
-4.61%
Euro
16.04
0.07%
Dolar
14.71
0.02%
Altın
910.78
0.01%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
651.765
-3.79%
BTXN Coin
31.24
-0.25%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti

    İstanbul'da üniversite öğrencileri, İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını yetersiz bakiye olan kartlarını basarak protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 23:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti

    Bugün yapılan UKOME Nisan ayı 2'nci toplantısında zam teklifi gündeme gelmiş ve ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

    Yetersiz bakiyeli kart ile protesto ettiler

    Ulaşıma gelen zammın ardından İstanbul'da üniversite öğrencileri yetersiz bakiyeli kartlarla zammı protesto etti.

    Yetersiz bakiyeli kartlarını tek tek basan öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti - Video

    Tek biniş 7,67 TL'ye çıktı

    Buna göre tam tek biniş 5,48 TL'den 7,67 TL'ye çıkmış oldu. İlk aktarma ücreti 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseldi.

    İstanbul da öğrenciler İBB nin yüzde 40 lık zam kararını protesto etti #1

    Tam abonman 602 lira oldu

    İBB'nin zam tablosuna göre tam abonman bilet ise 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman da 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

    İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ -

    İstanbul da öğrenciler İBB nin yüzde 40 lık zam kararını protesto etti #2

    İstanbul da öğrenciler İBB nin yüzde 40 lık zam kararını protesto etti #3

    İstanbul da öğrenciler İBB nin yüzde 40 lık zam kararını protesto etti #4


    İlginizi Çekebilir

    2022'nin ilk 3 ayında 708 bin 523 gayrimenkul satıldı
    Emlak

    2022'nin ilk 3 ayında 708 bin 523 gayrimenkul satıldı

    Annenin Sırrıdır Çocuk'un Sadun'u Engin Öztürk ile Burak Özçivit aynı kadına aşıkmış! Duyanlar inanamıyor...
    Medya

    Annenin Sırrıdır Çocuk'un Sadun'u Engin Öztürk ile Burak Özçivit aynı kadına aşıkmış! Duyanlar inanamıyor...

    İstanbulkart 2022: Aktarma kaç TL basıyor? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri
    Gündem

    İstanbulkart 2022: Aktarma kaç TL basıyor? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri

    Görüş Bildir