İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti

İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti

İstanbul'da üniversite öğrencileri, İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını yetersiz bakiye olan kartlarını basarak protesto etti.

Bugün yapılan UKOME Nisan ayı 2'nci toplantısında zam teklifi gündeme gelmiş ve ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

Yetersiz bakiyeli kart ile protesto ettiler

Ulaşıma gelen zammın ardından İstanbul'da üniversite öğrencileri yetersiz bakiyeli kartlarla zammı protesto etti.

Yetersiz bakiyeli kartlarını tek tek basan öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da öğrenciler İBB'nin yüzde 40'lık zam kararını protesto etti - Video

Tek biniş 7,67 TL'ye çıktı

Buna göre tam tek biniş 5,48 TL'den 7,67 TL'ye çıkmış oldu. İlk aktarma ücreti 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseldi.

Tam abonman 602 lira oldu

İBB'nin zam tablosuna göre tam abonman bilet ise 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman da 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

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