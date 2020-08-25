İstanbul'da okul servis ücretleri ne zaman belli olacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar olacak diye merak eden veliler, UKOME'den gelecek haberi bekliyor. Peki, İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar?

İstanbul'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul servis ücretlerinin ne kadar olacağı öğrenci velileri tarafından takip edilen konular arasında.

Geçtiğimiz yıl servis ücreti, 25 km'yi aşan her bir kilometre için 5,10 TL üzerinden hesaplanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) belirlediği öğrenci servis ücretlerinin 2020-2021 yeni fiyat tarifesi henüz belli olmadı.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YAPILDI MI?

İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.

'İstanbul'da kilometre başı tarifelere zam gelecek mi?' sorusu da merak konusu olmuş durumda.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR

İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmış ve zammın ardından en kısa mesafe 243 TL'ye yükselmişti.

Yeni dönem için servis ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. 21 Eylül 2020 tarihine kısa süre kala UKOME'de yapılan ikinci toplantıda da okul servislerine zam oranı belirlenemedi.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI

Komisyonun yüzde 11,16'lık teklifine karşı çıkan servisçiler yüzde 33,15 zam istedi. Uzun süren tartışmalar sonucunda teklifin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

"SERVİS TAŞIMACILIĞI YOK GİBİ BİR ŞEY OLACAK"

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Seyreltilmiş eğitim dönemi zaten bizim için bir facia olacaktır. Öyle bir dönemde servis taşımacılığı yok gibi bir şey olacak. Bu rakamlara 5 tane öğrenci falan taşınmaz" dedi.