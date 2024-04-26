İstanbul'da okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı Sarıyer'deki bir okulda görevli öğretmen Necla Ö., okul koridorunda veli tarafından darbedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan velinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

İstanbul'da dün bir kadın öğretmen, öğrencinin velisinden vahşi bir saldırıya maruz kaldı..

Türkiye'nin gündemine oturan olayda, gereken yapıldı..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda görevli olan Türkçe öğretmeni Necla Ö.'ye yumruk atan öğrenci velisi A.Ç.'nin yakalandığını duyurdu.

"Yakalanarak adalete teslim edildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.



Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin, Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darbettiği tespit edilmiştir.



Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir.



Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez.



Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Ne olmuştu

Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı.

Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz." diyerek öğretmeni tehdit etti. Öğretmen Necla Ö. ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı.