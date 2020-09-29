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    İstanbul'da okur kamerasından dolu anları

    İstanbul'da okur kamerasından dolu anları

    Vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu yağışı, kentin çeşitli ilçelerinden cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 14:10
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    Meteoroloji'den gelen uyarının üzerine tüm kentte etkisini gösteren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.

    Bazı vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazıları çeşitli önlemler alarak araçlarını korumaya çalıştı.

    Büyük dolu parçaları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti.

    İşte o anlar...

    İstanbul'da okur kamerasından dolu anları

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