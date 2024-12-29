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İstanbul'da önüne kedi çıkan sürücü iki araca çarptı

İstanbul'da önüne kedi çıkan sürücü iki araca çarptı Bahçelievler’de kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki iki araca çarpıp yan yattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.