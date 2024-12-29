İstanbul'da önüne kedi çıkan sürücü iki araca çarptı

İHA
İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta, akşam saatlerinde sokak üzerinde seyir halindeki 34 KYS 215 plakalı aracı ile ilerleyen Ayhan Başalan'ın önüne sokak kedisi çıktı.
3 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
Kediye çarpmamak için manevra yapan Başalan, önce park halindeki 67 AAS 879 plakalı otomobile ardından park halindeki park halindeki 06 FC 5250 plakalı araca çarptı, ardından otomobil yan yattı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan diğer iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen araçtan çıkarılırken, 3 kişi olayı yara almadan atlattı.
Kazada 3 araçta maddi hasar oluşurken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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