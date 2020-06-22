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    İstanbul'da otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

    Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil özel halk otobüsüne çarptıktan sonra takla attı.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 00:27
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    İstanbul'da otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

     

    İstranbul'un Kağıthane ilçesinde, Alibeyköy istikametinden gelen otomobil adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, Alibeyköy-Vezneciler seferini yapan özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil, orta refüjde bulunan reklam panosunun direğine ve trafik ışıklarına çarparak durabildi.

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -1

    ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otobüs şoförü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

    Kazanın ardından toplanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti.

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -2

    KAZAZEDELERE YARDIM EDEN VATANDAŞ KONUŞTU

    Kaza anında olay yerinde olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaş yaşananları, "Şuradan normalde otobüs geliyordu. Araç biraz süratliydi. Gördüğünüz gibi zaten Sağ arkasından çarptı ve buraya takla attı. Burada demirler var. Demirler olmasa araç biraz daha savrulurdu. O demirler korudu Allahtan. Fazla bir şey olmadı. Can kaybı da yok. 3 kişi vardı. 2'si ufak kız. Biri 11 yaşında, diğeri 9 yaşında. Bir tane de yaşlı adam vardı. 3 kişiydiler. Ambulans geldi, bizde elimizden geldiği kadar yardım ettik. Durumları kötü değildi. Umarım iyi olurlar. Ucuz atlattılar verilmiş sadakaları varmış" ifadeleriyle anlattı.

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -3

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -4

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -5

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -6

    Kağıthane'de otobüse çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı -7

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