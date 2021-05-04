Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa’ya gitmek için bindiği otobüste, içerisinde yaklaşık 4 bin 100 euro ile iki adet cep telefonu unutan yolcunun yardımına otobüs şoförü ile firma yetkilileri koştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa'ya yolcu taşıyan otobüs şoförü Rıdvan Kiraz, Bursa'dan İstanbul'a döndüğünde bir yolcunun otobüste çantasını unuttuğu fark etti.

Müşteriyle iletişime geçen firma yetkilileri, içinde yaklaşık 4 bin 100 euro, iki adet cep telefonu ve iki cüzdan bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Büyük panik ve endişe yaşayan yolcu, çantasının kendisine ulaşmasıyla rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da otobüste unutulan 4 bin euro sahibine teslim edildi VİDEO

“KİM BULSA AYNISINI YAPARDI”

Şoför Aydın Soylu, “Sabah saatlerinde bir çift aldık. Bursa terminale bırakmış kaptanımız. Araç tekrardan Sabiha Gökçen'e döndüğünde, araç bırakıldıktan sonra arkadaşlar aracı kontrol ediyorlar. Kontrol esnasında bir eşyanın bırakıldığını görüyor koltukta. Sonra arkadaşlar bunu bana getirdiler. Mont kalmıştı, bir de bir poşet kalmıştı. Sonra ceplerini kontrol ettiğimizde yaklaşık olarak 4 bin 100 euro para, bir miktar da Türk Lirası, iki tane telefon, değerli eşyalar vardı. Sonra kimlik kartlarından şahsın telefon numarasına ulaştık. Kendisine ‘eşyalarınız bizde’ dedik. Daha sonradan Bursa'ya gidip arkadaşlara teslim ettik. Feribottan aldılar. Tabii çok memnun oldular. Zaten ülke olarak da zor bir süreçten geçiyoruz şu anda. Bunu herkes yapardı, sadece biz değil bunu eminim kim bulsa aynısını yapardı.” dedi.