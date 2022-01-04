İstanbul'da otogarda peynir bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan takside yolcu H.A.'nın sırt çantasında bulunan peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metanfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 04.01.2022 - 18:09
- Güncelleme : 04.01.2022 - 18:20
İstanbul Bayrampaşa'da15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelenilen taksiyi polis dün durdurdu.
BİDONDAN 740 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Taksi yolcusu H.A.'nın sırt çantasında peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan H.A.'nın uyuşturucu maddeyi almak için il dışından geldiği tespit edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
H.A. polisteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İstanbul'da otogarda peynir bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandı VİDEO