İstanbul'da otomobil, bariyere saplandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere girdi. Sürücü, kazayı hafif yaralı atlattı.

Akıl almaz kaza, İstanbul'un Kartal ilçesi TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi.

BARİYER, ÖN KAPUTTAN GİRDİ BAGAJDAN ÇIKTI

Ticari araç sürücüsü, direksiyon kontrolü kaybederek otomobiliyle bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı.

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SÜRÜCÜ KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı.