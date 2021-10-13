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    İstanbul'da otomobil, bariyere saplandı

    İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere girdi. Sürücü, kazayı hafif yaralı atlattı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 20:31
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 21:01
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    İstanbul'da otomobil, bariyere saplandı

    Akıl almaz kaza, İstanbul'un Kartal ilçesi TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi.

    BARİYER, ÖN KAPUTTAN GİRDİ BAGAJDAN ÇIKTI

    Ticari araç sürücüsü, direksiyon kontrolü kaybederek otomobiliyle bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı.

    İstanbul'da otomobil, bariyere saplandı VİDEO

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    SÜRÜCÜ KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

    Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı.

    İstanbul da otomobil, bariyere saplandı #2

    İstanbul da otomobil, bariyere saplandı #3

    İstanbul da otomobil, bariyere saplandı #4

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