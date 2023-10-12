İstanbul'da otomobil, elektrikli motosiklete çarptı Kartal'da bir otomobil, kağıt toplamak için yolun kenarında duran elektrikli motosiklete çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 KD 7263 plakalı araç, sağ şeritte çöp konteynerinden kağıt toplamak için duran elektrikli 63 CN 652 plakalı araca vurdu. Ölen veya yaralanan olmadı Vurmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından çekicilerle kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. "Araç darmadağın oldu" Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emir Şengül, "Kağıt toplayıcı motorcu yolda duruyordu. Kağıt topluyordu. Bir tane Mercedes marka araç gelip vurdu. Araç darmadağın oldu. Çekici ekipleri geldi ve araçları kaldırdılar" dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)