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İstanbul'da otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı

İstanbul'da otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.