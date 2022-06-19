Kadıköy D-100 karayolunda iki aracın çarpışmasının ardından araçlardan birinin yolcuların beklediği durağa çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da Kadıköy D-100 karayolu Pendik istikameti Kozyatağı Metro mevkiinde, seyir halinde olan Kadircan Ç. kontrolündeki otomobil, D-100 karayolunda makas attığı sırada kontrolünü kaybederek, Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki otomobile çarparak kazaya sebep oldu.

Durakta bekleyenlerin arasına daldı

Makas atan sürücü Kadircan Ç’nin, M. Şahin kontrolündeki otomobile çarpmasıyla, Şahin’in kontrolündeki otomobil, Kozyatağı Durağına Metro daldı.

İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı - Video



1 kişi ağır yaralandı

Durakta o sırada otobüs bekleyen 2 kardeş çarpmanın etkisiyle yaralandı. Durağa çarpan Mustafa Kemal Şahin ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA'nın haberine göre vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde trafik kontrolünü sağlarken, son belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından bölgedeki hastaneye sevk edildi.

"Bir araba makas atarak durağa daldı, 2 kardeşi ezdi"

O sırada orada olduğunu belirten vatandaş İbrahim Çamoğlu “Durakta iki kardeş bekliyordu. Bir araba makas atarak durağa daldı, 2 kardeşi ezdi. Durakta iki kardeşi oturuyordu. Otomobil makas atıyormuş, takla atarak durağa daldı. 2 kardeş yaralandı.” dedi.







