İstanbul'da otomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralı Ümraniye’de gece saatlerinde bir sokak üzerinde otomobil ve zabıta aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 02.00 sularında Ihlamurkuyu Mahallesi Şendal Sokak üzerinde, sokaktan hızlı gelen Z.Y.E kontrolündeki 34 ERP 790 plakalı otomobil, sokakta dönüş yapmakta olan Kadıköy Belediyesinin zabıta aracına hızını alamayarak çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu otomobildeki yolculardan F.G ve M.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Süratleri çok fazlaymış"

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan İsmail Tekin şöyle dedi:

“Biz sesi duyup evden çıktık. Yardımımız olabilir diye. Otomobil sürücüsü, alt sokaktan gelirken zabıta aracına çarpmış karşıya geçeceğiz derken. İkisi birlikte bu tarafa dönmüşler. Geldiğimizde yaralılar kaldırımdaydı. 156’yı aradık. Ekip geldi sağ olsun. Müdahale ettiler. Alıp götürdüler. Süratleri çok fazlaymış herhalde. Tahmini bu hale gelebilmesi için 100’ün üstünde olması lazım. Hiçbir şey görmedik, araç görmedik direk çarptık dedi, otomobil sürücüsü. Başka bilgimiz yok şu an.”

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.