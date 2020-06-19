Türkiye’de kalan Özbekler için İstanbul Havalimanı’nda özel tahliye uçuşu düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dış hat seferlerine ara verilmişti. Bu nedenle, yaklaşık 3 aydır ülkelerine dönemeyen Özbek vatandaşlar için bugün, İstanbul Havalimanı'ndan başkent Taşkent’e tahliye uçuşu gerçekleştirildi.

TEDBİRLERE UYDULAR

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, hijyen kurallarına ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyarak, terminale giriş yaptı.

Sosyal mesafe konusunda zaman zaman görevlilerin uyardığı Özbek yolcular, işlemler için sıraya girdi.

İşlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından Taşkent'e hareket edecek uçağa yönlendirildi.

"ÖĞRENCİLERE AYRICALIK TANINDI"

Yolculardan Muhammed Kasım, koronavirüs nedeniyle daha önce memleketine gidemediğini ve İstanbul'da beklediğini dile getirdi.

"Bu nedenle biraz burada mahsur kaldık. Bizim devletimiz sağ olsun. Öğrencilere ayrıcalık tanındı ve charter uçuşlar ayarladılar. İlk önce bilet için sıraya girdik. Sıramız gelince bizi aradılar. Gelip biletimizi aldık." diye konuştu.

AİLESİNE BULAŞTIRMAMAK İÇİN TULUM GİYDİ

İki hafta önce bilet aldığını ifade eden Kasım, koronavirüsü ailesine bulaştırma riskine karşı yolculuk boyunca koruyucu tulum giyeceğini, özellikle yaşlıları korumak için tedbirleri dikkate almak gerektiğini belirtti.

KARANTİNA SÜRESİNCE EVDE KALDILAR

Yolculardan Olloyor Togay ise, 3 aydır memleketi Özbekistan'a gitmek için sefer beklediğini, bugün özlemine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul'da kaldığı süre boyunca karantinada beklediğini ve dışarı çıkmadığını ifade eden Togay, "Üç ay boyunca çalışamadım." dedi.

Öte yandan İran ve Faslı yolcuların İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye uçuşların yapıldığı öğrenildi.

İstanbul’da Özbekler için tahliye uçuşu yapıldı VİDEO