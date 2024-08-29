İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İHA
İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Barbaros Mahallesi, Veysi Paşa Sokak üzerinde 22.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin park halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı.
ÇIKAN YANGIN 1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının yaşandığı çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış