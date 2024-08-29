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İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı Üsküdar'da park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.