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    İstanbul'da park halindeki otomobil kundaklandı 

    Sultanbeyli'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Polis, olay yerinin yakınında eldiven, yanıcı madde şişesi ve havlu buldu.
    • DHA
    • 21.06.2020 - 05:09
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    İstanbul'da park halindeki otomobil kundaklandı 

     

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Alevleri görev vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan otomobili söndürdü. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerin otomobilin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -1

    HAVLU VE YANICI MADDE ŞİŞESİ BULUNDU

    Yapılan araştırmada polis, yanan otomobilin çevresinde havlu ve yanıcı madde şişesi ve eldiven buldu.

    Polis, otomobilin sahibi Alaattin Ovacı ve olayı gören vatandaşların bilgisine başvurdu. Vatandaşların, olayı gerçekleştiren kişinin bir kadın olduğunu söylediği öğrenildi.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -2

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -3

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -4

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -5

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -6

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -7

    Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı  -8

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