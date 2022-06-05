İstanbul'da park halindeki otomobillere çarpan araçlar kaos yarattı

İstanbul'da aşırı hız yaptığı için direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki otomobillere çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de saat 05:00 sıralarında Ümraniye Natayolu ve Acısu Caddelerinin kesiştiği noktada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Natayolu Caddesi’nde süratli bir şekilde seyir halindeyken, Acısu Caddesi’nde seyir halinde olan ve 2 caddenin kesiştiği noktada otomobil ile çarpıştı.

3 otomobile çarparak durabildiler

Çarpışma sonrası Acısu Caddesi’nden çıkan otomobil Natayolu Caddesi’nde metrelerce ileriye savruldu. Kaza sonrası otomobiller park halinde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi.

Park halinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.





Yaralılar hastanelere sevk edildi

İHA'nın haberine göre, otomobil içerisinde sıkışan yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin olay yerinde yapılması sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.





"Yaralıların bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi"

Kazanın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, “Sabah namazından çıktık. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa geldiğimde bir araç sollama yaptı, sollama yapan araç, diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Fırından su almak için koştum, ihtiyaçları olur diye. Fırıncı dükkanı kapatınca koşarak geldik. Baktık içerde sıkışan var. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi daha sonra daha sonra yaralılar çıkarıldı. Yaralıların durumunun bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi, konuşuyordu.” dedi.



