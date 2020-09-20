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    İstanbul'da patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu

    Florya'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan evde çamaşır makinesinin patlaması nedeniyle yangın çıktı.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 20:45
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 20:45
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    İstanbul'da patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu

     

    İstanbul Florya'da Basınköy Mahallesi Gülistan Sokak 'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan evdeki çamaşır makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple patladı.

    Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle yangın çıktı. Duman, kısa sürede tüm binayı sararken vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İstanbul da patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu #1

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kurtarılarak sahibine teslim edilen kedi sahibi tarafından veterinere götürüldü. 
    Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

    Bakırköy’de patlayan çamaşır makinesi korkuttu VİDEO

    İstanbul da patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu #2

    İstanbul da patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu #3

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