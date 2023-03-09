İstanbul'da peş peşe uyuşturucu operasyonları! 352 kilo ele geçirildi İstanbul'da narkotik ekipleri tarafından 14 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 352 kilo uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kazandı. Sokakları mesken tutan çeteler teker teker çökertiliyor..

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında “torbacı” ve “sokak satıcısı” olarak nitelendirilen zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla Küçükçekmece’de bir villanın otoparkına, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere ve polisten kaçan bir otomobile Bahçelievler’de yapılan baskınla 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramalarda 100 kilo Hint keneviri (Marihuana), 24.3 kilo eroin, 6 kilo kokain, 20 kilo skunk, 1,8 kilo MDMA, 165 kilo sıvı metamfetamin, 1,5 kilo kristal metamfetamin, 120 gram likit esrar ve 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

8 satıcı tutuklandı

Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bunların 8’i tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.