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- İstanbul'da plajlar doldu taştı
İstanbul'da plajlar doldu taştı
Hava sıcaklığı nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular, soluğu plaj ve sahillerde aldı.
- DHA
- 05.07.2020 - 17:57
Bilim Kurulu'nun talebi doğrultusunda maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığı illerden biri de İstanbul oldu.
900 LİRALIK CEZASI VAR
Megakentte maskesiz dışarı çıkanlara 900 TL'lik para cezası kesiyor. Polis ekiplerinin bu konuda affı yok.
İstanbul'da plajlar doldu taştı ViDEO
PLAJLAR TIKLIM TIKLIM
Ancak İstanbul'un plaj ve sahillerinde bu uygulama unutuldu.
Serinlemek için plajlara akın eden İstanbullular, koronaya da meydan okudu.
Sosyal mesafe ve maske kuralına kimse uymadı.
Şile'de çekilen görüntüler, şehir merkezinde kesilen maske cezalarını akıllara getirdi.