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Hava sıcaklığı nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular, soluğu plaj ve sahillerde aldı.

Bilim Kurulu'nun talebi doğrultusunda maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığı illerden biri de İstanbul oldu.

900 LİRALIK CEZASI VAR

Megakentte maskesiz dışarı çıkanlara 900 TL'lik para cezası kesiyor. Polis ekiplerinin bu konuda affı yok.

İstanbul'da plajlar doldu taştı ViDEO

PLAJLAR TIKLIM TIKLIM

Ancak İstanbul'un plaj ve sahillerinde bu uygulama unutuldu.

Serinlemek için plajlara akın eden İstanbullular, koronaya da meydan okudu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına kimse uymadı.

Şile'de çekilen görüntüler, şehir merkezinde kesilen maske cezalarını akıllara getirdi.





