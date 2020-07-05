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    İstanbul'da plajlar doldu taştı

    İstanbul'da plajlar doldu taştı

    Hava sıcaklığı nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular, soluğu plaj ve sahillerde aldı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 17:57
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    İstanbul'da plajlar doldu taştı #1

    Bilim Kurulu'nun talebi doğrultusunda maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığı illerden biri de İstanbul oldu.

    900 LİRALIK CEZASI VAR

    Megakentte maskesiz dışarı çıkanlara 900 TL'lik para cezası kesiyor. Polis ekiplerinin bu konuda affı yok.

    İstanbul'da plajlar doldu taştı ViDEO

    PLAJLAR TIKLIM TIKLIM

    Ancak İstanbul'un plaj ve sahillerinde bu uygulama unutuldu.

    Serinlemek için plajlara akın eden İstanbullular, koronaya da meydan okudu.

    Sosyal mesafe ve maske kuralına kimse uymadı.

    Şile'de çekilen görüntüler, şehir merkezinde kesilen maske cezalarını akıllara getirdi.

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