Plazaların ortasında keçi ve kuzusunu otlatan vatandaş, "İstanbul’da da hayvan beslenebilir" dedi.

İstanbul Gayrettepe'de 13 katlı bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaş, bina bahçesindeki boş araziyi otlak alan yaparak keçi ve kuzu beslemeye başladı.

Zaman zaman ise hayvanları otlatmak için dışarıya çıkarttı.

VATANDAŞLAR HAYVANLARI GÖRÜP GELDİ

Çevrede bulunan plazaların arasında hayvan otlatan şahsı gören vatandaşlar da kuzu ve keçinin yanına geldi.

Bir süre şaşkınlık geçirseler de bu durum diğer vatandaşları da gülümsetti.

İstanbul'da, plazaların ortasında hayvanlarını otlattı ViDEO

"İSTANBUL'DA HAYVAN BESLENEBİLİR"

Bazı vatandaşlar “Satılık mı?” diye sorarken bazıları da hayvanların şehrin ortasında neden olduğunu sordu.

Hayvanları gören bir vatandaş, “Çok güzel, keşke hep böyle olsa.” derken hayvanların sahibi ise, “Ben binada güvenlikçiyim. Boş arsa vardı, orayı bahçe yaptım. Öyle zamanım geçiyor. Dışarıda otlattırıyorum, gece orada kalıyorlar. Yol boyu çayır çimen zaten. İstanbul’da da hayvan beslenebilir. Mesleğimiz zaten hayvancılık.” dedi.