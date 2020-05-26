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- İstanbul'da polis sirenini duyan gençlerin kaçma anı
İstanbul'da polis sirenini duyan gençlerin kaçma anı
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gençlerin, polis sirenini duyunca kaçtıkları an güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.05.2020 - 12:53
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkmak yasaklanmıştı.
Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden kısıtlamada polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.
POLİS SİRENİNİ DUYUNCA KORKUP KAÇTILAR
İstanbul Arnavutköy'de bayramın birinci günü kısıtlamaya uymayan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa çıktı.
Maske takmadıkları görülen gençler sohbet ederken, polis sirenini duyunca bir anda kaçmaya başladı.
Gençlerin yaşadığı panik anı isE güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis sirenini duyan gençlerin kaçma anı