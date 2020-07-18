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- İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
- İHA
- 18.07.2020 - 14:24
İsranbul Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı.
Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
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