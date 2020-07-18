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    İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı

    Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
    • İHA
    • 18.07.2020 - 14:24
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    İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı

    İsranbul Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı.

    Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

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