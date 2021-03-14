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    İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı

    Esenyurt'ta, pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
    • AA
    • 14.03.2021 - 06:54
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    İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı

    Zafer Mahallesi 120. Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, yol kenarında park halindeki araçlarının yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir araçla gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

    4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan T.C, M.Y, M.G. ve N.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

    İstanbul da pompalı tüfekli saldırı #1

    İstanbul da pompalı tüfekli saldırı #2

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