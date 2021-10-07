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    İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunlaştı

    Sabah saatlerinde yollarda yaşanan yoğunluk trafiğe olumsuz yansıdı. Cevizlibağ mevkisinde araç yoğunluğu görüldü.
    • AA
    • 07.10.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 09:48
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    İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunlaştı

    Haftanın sonuna yaklaşırken İstanbul'daki trafikte yer yer yoğunluklar görülmeye devam ediyor.

    Yoğunlaşan trafiğe okula giden öğrencilerin de etkisi olurken, özellikle sabah saatlerinde trafik yüzde 70'leri de gördü.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65

    İBB'nin yoğunluk haritasında saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'i gösterirken, kentin belirli noktalarının kilitlendiği belirlendi.

    CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK

    D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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