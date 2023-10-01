İstanbul'da sağanak etkili oldu İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı.

İHA

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı.

Sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)