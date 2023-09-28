İstanbul'da sağanak hava ulaşımını olumsuz etkiledi İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

DHA

Yapılan tahmin ve uyarılar sonucu beklenen sağanak yağış, İstanbul'da yüzünü gösterdi..

Arnavutköy ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla İstanbul Havalimanı, hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı.

İniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı'na inmesi gereken 17 uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı ve Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın Nice, Vilnius, Basel gibi seferlerini yapan uçakları Ankara Esenboğa'ya, Stutgart uçağı ise Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı.

Yağış sonrası normale döndü

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşlar normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)