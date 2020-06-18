İstanbul'da sağanak nedeniyle semt pazarını su bastı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar, İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kartal'da bulunan semt pazarını sel sularının bastığı anlar, esnaf tarafından görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Bursa, İzmit gibi şehirlerde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar, İstanbul'da su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'da sağanak nedeniyle pazarı su bastı VİDEO

PAZAR ESNAFININ ZOR ANLARI

O baskınlardan biri de Kartal Yakacık'ta perşembe günü kurulan semt pazarında meydana geldi.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Sel sularının adeta bir dereye önüştüğü pazar yerinde, kimi esnaf malını kurtarmaya çalışırken kimileri de o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.