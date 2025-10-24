İstanbul'da sağanak tatili: Öğrenciler okullarından erken çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı. Beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verildi.

ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN

Fatih’te bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kararın ardından okullarından erken çıkarak evlerine gitti.

Lise öğrencisi Muhammet Pehlivan, “Normal saatte çıksam sorun olurdu. Akşam saatlerinde evime gitmek zor olurdu. Güzel bir karar alınmış.” dedi.

Muhammet Ali Çekin, “Fırtına bekleniyordu, akşam ıslanabilirdik. Bizim için iyi oldu.” ifadelerini kullandı.

Esma Nur Özer ise, “Normalde 19.30’da evde olurdum. Bugün yarım saatte giderim.” diye konuştu.