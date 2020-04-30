İstanbul'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti
Vali Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2020 - 17:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, sağlık çalışanlarının ücret ödemeden taksi hizmetinden faydalanabileceğini duyurdu.
"TAKSİCİLERDEN BÜYÜK DESTEK"
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12 bin 500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."
İstanbul'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti ViDEO