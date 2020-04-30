Vali Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, sağlık çalışanlarının ücret ödemeden taksi hizmetinden faydalanabileceğini duyurdu.

"TAKSİCİLERDEN BÜYÜK DESTEK"

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12 bin 500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

İstanbul'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti ViDEO

