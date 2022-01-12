İstanbul'da sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbul'da sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) kararıyla kentte görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

İBB Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.

TAŞINMAZ SATIŞLARINA ONAY VERİLDİ

Toplantıda ayrıca mülkiyeti İBB’de olan Tuzla, Eyüpsultan, Kartal, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Şişli ve Ataşehir'deki 25'ten fazla taşınmazın satışına onay verildi.

Daha önce reddedilen KİPTAŞ Venezia konutlarında mülkiyeti İBB’ye ait konutların satışı teklifi de yeniden gündeme geldi.

Yapılan tartışma ve müzakerelerin ardından teklif komisyona çekildi.

GENÇLİK SPOR MÜDÜRÜ HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

AK Partili Gençlik Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün Ümraniye'de bir AVM otoparkında parkında, park yeri tartışması sonucunda tabancasının kabzasıyla bir kişi darp etmesiyle ilgili cevaplanması için başkanlık makamına soru önergesi verdi.

Uygun, önergesinde Öztürk'le ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergeyi abartılı bulduğunu belirtti.

"ÇIKACAK KARARA SAYGILIYIZ"

Konunun kişisel bir mesele olduğunu dile getiren Balyalı, "Belediye ile hiçbir ilişkisi olmayan bir olay. Bu tür davranışlar bizi de üzüyor. Bunlar bu devletin memurlarıdır. Bugün burada çalışır yarın başka bir yerde çalışıyor. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Çıkacak karara saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.

İSMEK YÖNETİCİSİ HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

AK Partili Meclis Üyesi Uğur Korkmaz, mahkeme tarafından frekansı kapatılan İMC TV çalışanı bir ismin İSMEK'te yüksek bir maaşla işe söyleyerek soru önergesi verdi.

Korkmaz, "İMC TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın frekansı kapatılmıştır. Gerekçe olarak 'milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütüne aidiyeti belirlenen kanallar' ifadesi kullanılmıştır. Bu kanalın o dönemde genel yayın yönetmenliğini yapan Soner Şimşek’in İSMEK uzaktan eğitimin başına üst düzey yönetici yapıldığı bilgisi doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.