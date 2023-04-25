İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı İstanbul'da piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan sahte 1 milyon 140 bin dolar ile 100 bin euro ele geçirildi.

İHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “sahtecilik” suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı bir kişinin sahte dolar ve euro bastığı ve piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde eve yapılan operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Paralar bavulda bulundu

Evde yapılan aramalarda bavul içerisinde 1 milyon 140 bin Amerikan doları (yaklaşık 23 milyon 285 bin TL değerinde) ve 100 bin euro (2 milyon 246 bin 900 lira tutarında) olan sahte paralar ele geçirildi.

Piyasaya sürecekti

Gözaltına alınan Suriyeli şüphelinin, sahte para üretip bunları piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sahte paralarla yakalanan zanlı, polisteki ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.