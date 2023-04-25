İHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “sahtecilik” suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı bir kişinin sahte ve euro bastığı ve piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde eve yapılan operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Paralar bavulda bulundu

Evde yapılan aramalarda bavul içerisinde 1 milyon 140 bin Amerikan doları (yaklaşık 23 milyon 285 bin TL değerinde) ve 100 bin euro (2 milyon 246 bin 900 lira tutarında) olan sahte paralar ele geçirildi.

İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı

Piyasaya sürecekti

Gözaltına alınan şüphelinin, sahte para üretip bunları piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sahte paralarla yakalanan zanlı, polisteki ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı
İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı
İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı
İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı
İstanbul'da sahte dolar basan Suriyeli yakalandı