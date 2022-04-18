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    İstanbul'da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı

    İstanbul Kağıthane'de tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, psikolojik sorunları olan annesini muska ve şifalı karışımla iyileştireceğini söyleyen sahte hocaya binlerce lirasını kaptırdı.
    • 18.04.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 23:31
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    İstanbul'da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan Cenk E., psikolojik sorunları olan annesi Sıdıka E.’nin iyileşmesi için çözüm yolları aramaya başladı.

    Dua okuyarak iyileştireceğini söyledi

    Bu sırada iş yerinden tanıştığı Osman E. (48), Cenk E.’ye annesini dua okuyarak iyileştireceğini söyledi. Osman E., kendisine inanan Cenk E. ve çevresinde bulunanlardan çok miktarda para topladı.

    Sahte hoca gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre Cenk E., durumdan şüphelenerek bazı sorular sormaya başlayınca kendisini hoca olarak tanıtan Osman E. ile aralarında tartışma çıktı.

    Tartışma seslerini duyan vatandaşların aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sorgulamada sahte hocanın foyasını ortaya çıkartarak gözaltına aldı.

    İstanbul da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı #1

    "Şifalı karışım vereceğim" deyip başkalarını da dolandırmış

    Kağıthane polisi, Osman E.’nin daha önce de yine kendisini hoca olarak tanıttığı Nuray T.‘yi 11 bin lira alarak “Şifalı karışım vereceğim” diyerek dolandırdığı belirlendi. Kadının Osman E.’ye üç muska karşılığında bin 800 lira para verdiği de öğrenildi. Şantajdan kaydı çıkan sahte hoca serbest kaldı Kendisini hoca olarak tanıtan Osman E.’nin emniyet kayıtlarında “açıktan hırsızlık”, “şantaj” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

    Serbest bırakıldı

    Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Osman E., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burada “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli işlem yapılan Osman E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı #2

    Muska verip para aldığı anlar kamerada

    Öte yandan. şahsın dolandırdığı bir kadına para karşılığı muska verdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısla kadının yan yana yürüdüğü sırada kadına cebinden bir şey çıkartıp verdiği ve kadından para aldığı görülüyor.

    İstanbul da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı #3

    İstanbul da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı #4


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