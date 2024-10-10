İstanbul'da sahte içki can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

AA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte içki kullanan şahıslardan 2'si hayatını kaybetti.

5 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLERLE HASTANEYE BAŞVURDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı.Yapılan incelemelerde, zehirlenen Engin T.'nin tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdiği ve 1 ila 9 Ekim arasında benzer şikayetlerle 5 kişinin daha hastanelere başvurduğu tespit edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi gören Halim F. de hayatını kaybederken, Hakan T. ve Semih K.'nin tedavileri devam ediyor. Yemliha K. ve Serdar Ş. ise taburcu edildi.Olayla ilgili yapılan operasyon sonucunda, sahte içkilerin satın alındığı iş yerinin sahibi Anıl A. ve Özgür T. gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.