Petrol
91.63
2.78%
Euro
18.3361
0.59%
Dolar
18.2389
0.09%
Altın
1.007
0.62%
Borsa
3538
2.93%
Bitcoin
385.400
9.07%
BTXN Coin
5.27
5.82%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İstanbul'da sahte reçete çetesi çökertildi

    İstanbul'da başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde fahiş fiyatlara satan operasyon yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sahte reçete çetesi çökertildi

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı.

    Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti.

    İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.

    Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti.

    Yüksek fiyatlara sattılar

    Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. İlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.

    İstanbul'da sahte reçete çetesi çökertildi VİDEO

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #1

    Ele geçirilenlerin değeri 15 milyon lira

    DHA'nın haberine göre; ekipler tespit edilen depoya yeniden operasyon düzenledi.

    Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan, 500 bin ml solüsyon çözelti ve şurup, bin 110 adet flakon (içinde toz veya sıvı etken madde bulunan, steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi), 2 bin gram krem ve 50 bin film tablet ele geçirildi.

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #2

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #3

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #4

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #5

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #6

    İstanbul da sahte reçete çetesi çökertildi #7


    İlginizi Çekebilir

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi
    3. Sayfa

    Eyüpsultan’da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi

    Milletvekilinin telefonuna casus yazılım yükleme girişimi
    Dünya

    Milletvekilinin telefonuna casus yazılım yükleme girişimi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir