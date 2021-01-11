Euro
9.1035
0.86%
Dolar
7.4879
1.56%
Altın
444.87
1.54%
Borsa
1.536
-0.29%
Bitcoin
253.000
-15.07%
EXEN Coin
11.38
-1.04%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi

    Bulgurlu'da boş bir arazide, sahipleri tarafından yalnızlığa terk edilen sakat köpeğin hali vicdanları sızlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 18:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi

    İstanbul Bulgurlu'da,  Libadiye Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide, sahibi tarafından beslenen köpek terk edildi.

    SAKATLANINCA TERK EDİLDİ

    Arka ayaklarını kullanamadığı anlaşılan köpeğin, sakatlandıktan sonra terk edildiği tahmin ediliyor.

    İstanbul da sakat köpek kaderine terk edildi #1

    YAĞMURUN ALTINDA KALDI

    Hareket edemeyen köpek, günlerdir bırakıldığı arazide acı acı havlayarak yağmurun altında yalvaran bakışlarla yardım bekliyor.

    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi VİDEO

    İstanbul da sakat köpek kaderine terk edildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir