İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi
Bulgurlu'da boş bir arazide, sahipleri tarafından yalnızlığa terk edilen sakat köpeğin hali vicdanları sızlatıyor.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 17:59
- Güncelleme : 11.01.2021 - 18:46
İstanbul Bulgurlu'da, Libadiye Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide, sahibi tarafından beslenen köpek terk edildi.
SAKATLANINCA TERK EDİLDİ
Arka ayaklarını kullanamadığı anlaşılan köpeğin, sakatlandıktan sonra terk edildiği tahmin ediliyor.
YAĞMURUN ALTINDA KALDI
Hareket edemeyen köpek, günlerdir bırakıldığı arazide acı acı havlayarak yağmurun altında yalvaran bakışlarla yardım bekliyor.
İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi VİDEO