İHA
Türkiye'de kavurucu sıcakların etkisi yavaş yavaş azalıyor...
Bunun ardından İstanbul başta olmak üzer birçok kentte sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Meteoroloji'nin İstanbul uyarısı etkisini gösterdi.
İstanbul'un birçok ilçesinde öğleden sonra yağış başladı.
Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Sel sularında mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Motosikletiyle sele kapıldı
İkitelli'de ise sele kapılan bir motokurye ise ölümden döndü. Motosikletiyle metrelerce sürüklenen kurye bir süre suyla boğuştu.
Vatandaşlar kurtardı
Genç motokurye bir vatandaşın yardımıyla kurtuldu.
Motokuryenin ölümden döndüğü o anlar anbean kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)