Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dehşet veren olay İstanbul'da yaşandı..

Avcılar Üniversite Mahallesi’nde seyir halinde olan dolmuşun kapısı aniden açıldı. Açılan kapıdan bir yolcu yere düşerek kafasından yaralandı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamın imdadına ilk olarak yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı hastaneye kaldırdı.

ŞOFÖR KAÇTI

Dolmuş şoförü de polis ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden kaçarken, dolmuş kapısının bozuk olduğu iddia edildi.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.