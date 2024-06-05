İstanbul'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı Başakşehir’de gece saatlerinde otoyolda seyir halinde olan tırın dorsesinde yangın çıktı. Tır sürücüsü alevlerin yükseldiği esnada yanmakta olan dorseyi tırdan ayırdı.

İHA

İstanbul Başakşehir'de saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Soner Yaman idaresindeki 34 JY 5576 plakalı tırın seyir halindeyken dorsesindeki lastiklerden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü yangına müdahale etti

Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına yanaştırarak yangın söndürme tüpüyle kendisi müdahalede bulunmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da yardım etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Sürücü alevlerin yükseldiği esnada tırı alevlerin yükseldiği dorseden ayırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alev yanan dorse söndürüldü.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak olay yerinde beklerken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Tıra ait olan dorse çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)