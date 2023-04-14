İstanbul'da seyir halindeyken birbirlerine yol vermeyen sürücülere ceza yağdı İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken araçlarını birbirlerinin önüne kırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplamda 9 bin 872 lira para cezası kesildi.

DHA

Trafikte yaşanılan kavga haberlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da yaşanılan olayda, iki sürücünün inadı tüm trafiği tehlikeye soktu.

6 Nisan'da Maltepe ilçesi D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki iki araç sürücüsü inatlaşarak birbirlerinin üzerine araçlarını sürdü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyet görüntülerden sürücüleri tespit etti

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 STJ 50 plakalı araç sürücüsünün B.A. ve 34 LR 6081 plakalı araç sürücüsünün N.D. olduğunu tespit etti.

9 bin 872 lira para cezası uygulandı

Polis ekiplerince yakalanan sürücülere ayrı ayrı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Saygısız Araç Kullanmak" maddesinden 436 lira , "Yakın Takip" maddesinden 436 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.