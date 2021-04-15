İstanbul'da sezonun son balıkları halde

Bugün itibariyle balık avı sezonu biterken, denizde avlanan son balıklar, su ürünleri halinde alıcılarını bekliyor.

Sezonun son balıkları, Beylikdüzü'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Balıkçılar ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

"BU SEZON ÇOK BEREKETLİ GEÇTİ"

Balıkçı Mahmut Uçan, "Bu sezon çok bereketli geçti. Palamut, hamsi, çinekop bu sene çok boldu. Bu gün son gün artık kapandı" diye konuştu.

"EN ÇOK HAMSİ, PALAMUT VE İSTAVRİT OLDU"

Bir diğer balıkçı Aydın Bahadır da, "Bu sene Allah'a şükür çok iyi geçti. Bu sene en çok hamsi, palamut, istavrit bol oldu" dedi.