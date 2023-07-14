İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar için bahçesine minyatür havuz yaptı İstanbul Sultangazi'de sera ve çiçekçilik işi ile uğraşan esnaf, sıcaktan bunalan çocuklar için iş yerinin bahçesine minyatür havuz kurdu. Havuza giren çocuklar gönüllerince eğlendi.

İHA

Son günlerde İstanbul’da etkisini artıran hava sıcaklığı,çocukları da olumsuz etkiledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar, gölge yerlere kaçarak serinlemeye çalışıyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde sera ve çiçekçilik işi ile uğraşan İlyas Yılmaz, havaların aşırı derecede ısınması ile sıcaktan bunalan küçük çocukların serinlemesi için iş yerinin bahçesine araç lastiği ve büyük bir naylon yardımıyla havuz yaptı.

Çocuklara havuz yaptı

1 çocuk babası Yılmaz, oradan geçen minikleri de havuza girmeye davet etti. Havuza giren çocuklar hem eğlendi hem de serinledi.

Çocukların sağlığı için yaptığı düzenekle günlük olarak devir daim yapıp havuzun suyunu boşaltıp değiştirdiğini belirten Yılmaz'ın jesti, onlarca çocuğu mutlu etti.

"Ben bile izlerken eğleniyorum"

Yılmaz, şunları söyledi: