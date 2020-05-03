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- İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur
İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur geldi.
- İHA
- 03.05.2020 - 22:30
Hafta başında yapılan hava tahminlerinin ardından, İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış başladı.
Megakentte dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü sabah yerini yağmur bulutlarına bırakmıştı.
İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur
BARDAKTAN BOŞALIRCASINA YAĞDI
Kent genelinde etkili olan yağışın Taksim Meydanı’nda da adeta bardaktan boşalırcasına yağdığı görüldü.