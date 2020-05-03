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    İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur geldi.
    • İHA
    • 03.05.2020 - 22:30
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    İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur

    Hafta başında yapılan hava tahminlerinin ardından, İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış başladı.

    Megakentte dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü sabah yerini yağmur bulutlarına bırakmıştı.

    İstanbul’da şiddetli sağanak yağmur

    BARDAKTAN BOŞALIRCASINA YAĞDI

    Kent genelinde etkili olan yağışın Taksim Meydanı’nda da adeta bardaktan boşalırcasına yağdığı görüldü.

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