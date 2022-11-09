İstanbul'da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan Yeditepe Huzur uygulamasında, silahla tehdit suçundan aranması bulunan Serdar U., denetimde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul genelinde, bu yılın 41'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Silahla tehditten aranan sürücü, yakalanarak gözaltına alındı

Taksim'de oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Serdar U.'nun yapılan GBT sorgusunda, silahla tehdit suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da tespit edildi

DHA'nın haberine göre sorguda ayrıca, U.'nun ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu da tespit edildi. Serdar U. kelepçelenerek gözaltına alınırken, otomobil de trafikten me edilip otoparka çekildi.

















