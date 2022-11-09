Petrol
93.04
-2.43%
Euro
18.6114
-0.27%
Dolar
18.5668
0.24%
Altın
1.018
-0.17%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
323.160
-8.82%
BTXN Coin
8.69
-1.58%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    İstanbul'da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı

    İstanbul Beyoğlu'nda yapılan Yeditepe Huzur uygulamasında, silahla tehdit suçundan aranması bulunan Serdar U., denetimde yakalanarak gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı

    İstanbul genelinde, bu yılın 41'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

    Silahla tehditten aranan sürücü, yakalanarak gözaltına alındı

    Taksim'de oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Serdar U.'nun yapılan GBT sorgusunda, silahla tehdit suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

    Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da tespit edildi

    DHA'nın haberine göre sorguda ayrıca, U.'nun ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu da tespit edildi. Serdar U. kelepçelenerek gözaltına alınırken, otomobil de trafikten me edilip otoparka çekildi.

    İstanbul da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı #1

    İstanbul da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı #2

    İstanbul da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı #3

    İstanbul da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı #4

    İstanbul da silahla tehditten aranan sürücü, denetimde yakalandı #5


    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası
    Magazin

    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası

    2022-MHUY ön başvuru sonuçları! 2022 MHUY özel yarışma sınavı ne zaman?
    Eğitim

    2022-MHUY ön başvuru sonuçları! 2022 MHUY özel yarışma sınavı ne zaman?

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir