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- İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı
Bayrampaşa'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.
- DHA
- 22.07.2020 - 16:34
- Güncelleme : 22.07.2020 - 16:34
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Parkı'nda, iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.