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    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı

    Bayrampaşa'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 16:34
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 16:34
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    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Parkı'nda, iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı #1

    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı #2

    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı #3

    İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı #4

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