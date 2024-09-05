İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. isimli adam, dükkanını kapatıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN 1 KİLOGRAM ALTIN AÇLDILAR
Olay sonrası saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp koşarak kaçarken adam ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KUYUMCU MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan kuyumcu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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