İstanbul'da sınava giden genç kız yaralandı

Ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Yaralanan genç kız, hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, sınava polis ekipleri yetiştirdi.

Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet Şeker, İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde karşı yönden gelen Mesut Başaran yönetimindeki 34 AL 855 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE DEĞİL, SINAVA GİTTİ

Sağlık ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine koştu. Kazanın şoku üzerinde olan Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti.

"HEMŞİRELİK İSTİYORUM"

Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü. Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava gidecektim. Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gideceğim şimdi, hemşirelik istiyorum." dedi.