İHA
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi.
Yemeği getiren 35 yaşındaki kurye İ.Ç., siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı.
Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi.
YAKALANAN KURYE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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