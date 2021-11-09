İstanbul'da sise karşı vatandaşlar uyarıldı

İstanbul'da gece etkisini göstermeye başlayan sise karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaya ve sürücülere karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul'da sis bir kez daha gösterdi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü.

Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi.

Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.

Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü.

Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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