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    İstanbul'da sise karşı vatandaşlar uyarıldı

    İstanbul'da gece etkisini göstermeye başlayan sise karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaya ve sürücülere karşı uyarılarda bulundu.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 05:53
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    İstanbul'da sise karşı vatandaşlar uyarıldı

    İstanbul'da sis bir kez daha gösterdi.

    İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü.

    Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

    İstanbul da sise karşı vatandaşlar uyarıldı #1

    SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ ETKİLEDİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi.

    Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.

    Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü.

    Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

    İstanbul'da sise karşı vatandaşlar uyarıldı VİDEO

    İstanbul da sise karşı vatandaşlar uyarıldı #2

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